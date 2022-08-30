國民黨新竹市長參選人林耕仁（左）30日在國民黨前主席江啟臣等陪同下，在市區徒步拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁30日在國民黨前主席江啟臣等陪同下，在市區徒步拜票，林耕仁炮轟民眾黨市長參選人高虹安拿新竹棒球場的監督問題來抨擊國民黨團，由此看的出來，高虹安不但不懂地方事務，也相當不用功，連資料都懶得去查詢。

林耕仁今天上午在國民黨前主席江啟臣、副議長余邦彥、議員陳慶齡、議員參選人張文興等人陪同下，一同掃街拜票，並訪視88歲的鄭欽培老爺爺夫婦以及91歲的王陳月素老奶奶，在重陽前夕祝福長者健康。

江啟臣表示，新竹是他母親的故鄉，在這裡充滿回憶，他要特別推薦最在地、最了解新竹事務、有6屆議員資深經驗的林耕仁，希望透過林耕仁過去監督的角色，未來直接負責市政。

江也說，前市長迫不及待離開新竹，留下棒球場爛攤子，那就讓知道問題根源的林耕仁來做，對症下藥，「新竹市長換人做看看」。

林耕仁則指出，他從去年開始勤走基層、提出市政願景以及教育、新女力、交通、友善長者等政見，走入巷弄懇託拜票，舉辦好幾場問政說明會，他要感謝新竹人這一陣子給他滿滿的支持，並預計明天上午9時自議會出發前往選委會登記，屆時也邀請新竹的朋友持續給予鞭策和鼓勵，在最後不到3個月的時間，繼續為故鄉、為新竹市民打拚，做個最照顧市民的市長。

林耕仁同時也炮轟高虹安拿新竹棒球場的監督問題來抨擊國民黨團，他說，關於新竹棒球場工程，無論從補助興建、興建工程案公告、中央前瞻預算挹注，到棒球場新建統包工程案正式公開招標，都是在2018年之前，也就是在上屆議會期間內進行。

他強調，當時的議長還是謝文進，國民黨席次也未過半。不過，國民黨團議員對於預算與棒球場工程規格和品質，依舊強力監督、把關。

林耕仁表示，高虹安為了個人選舉，1句話抹煞了國民黨團長年的努力，還混淆議員和市政府的職能角色，依照她的論點，那麼身為國會議員的她也該對蔡政府現在治理無方、痛失民心的作為負起責任。

高虹安的說法，不僅嚴重錯誤，更踐踏所有現任國民黨議員監督市政的努力，這實在很不厚道。

另，羅智強昨說民進黨北北基桃竹竹苗都會崩盤，林耕仁也表示，其實不只是羅智強，連前民進黨主席許信良前陣子都有類似說法，提到執政黨在新竹可能不保，這些都其來有自。

林耕仁說，這陣子在地方勤走，從地方到中央，民眾都對於執政黨荒腔走板的作為感到非常失望痛心，都認為為什麼給民進黨1個這麼好的機會，生活卻沒有得到改善。

從地方建設如棒球場場地缺失，讓新竹人感到失望，到提出讓台灣重回威權時代的數位中介法，基層民眾不只對執政黨感到痛心，更是徹底失去信心，或許根本不用羅智強分析，整個社會的民怨沸騰，執政黨應該最清楚。