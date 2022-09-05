民進黨立院黨團5日開記者會，指控國民黨新竹市長參選人林耕仁的陽明交通大學碩士論文涉嫌抄襲，對此，陽明交大5日表示，目前尚未接獲任何檢舉資料，若有檢舉案向本校提出檢舉，將依規啟動處理程序。

陽明交大指出，學校對於學術倫理案件均十分重視並審慎處理，惟目前尚未接獲任何檢舉資料，故尚無法依據學校學術倫理案件處理要點處理，校方表示，若有檢舉案向本校提出檢舉，將依規定迅速啟動相關處理程序。

有關陽明交大學術倫理案件的處理程序，校方說明，首先學術倫理與研究誠信辦公室一旦受理並核發案件編號後，將由形式要件審查小組確認是否成立檢舉案，如成立將交由學院籌組專業學術領域之調查小組，負責案件內容之釐清及處置建議，調查過程也會一併處理指導教授是否有監督不周。

此外，校方也表示，在調查處理期間，不會主動對外說明任何細節，調查處理時間則以學倫辦公室接獲檢舉案件次日起算，於120日內須由學生學術倫理審議委員會作成具體結論。