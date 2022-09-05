疫情圖示

中央5日公布新竹縣新增856例確診案例，分別為410名男性、446名女性，年齡分布在0歲至93歲，12歲以下162名、65歲以上61名，確診者集中在18歲至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1138人，居家照護列管4054人，今年累計確診144402人。

新增確診者分布在竹北市363例、竹東鎮166例、湖口鄉108例、新豐鄉71例、新埔鎮33例、關西鎮28例、芎林鄉22例、橫山鄉15例、寶山鄉17例、北埔鄉10例、峨眉鄉7例、尖石鄉12例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，竹縣防疫團隊中秋假期服務不間斷，新仁醫院9日上午8時30分至12時，在竹北市中興里集會所開設兒童及嬰幼兒疫苗接種專案，提供滿6個月至4歲嬰幼兒BNT疫苗500名及莫德納疫苗150名、5歲至11歲兒童1至2劑BNT疫苗150名，目前尚有多位名額開放網路預約中。

由於國內持續出現社區BA.5感染個案，衛生局請50歲以上民眾儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

新仁醫院預約網址：

https://www.sinren.com.tw/？page_id=5091