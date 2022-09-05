每年9月10日是國際自殺防治協會（IASP）與世界衛生組織（WHO）共同推動的「世界自殺防治日」，新竹縣衛生局5日辦理「珍愛生命守門人」教育訓練及授獎儀式，頒發感謝狀及珍愛生命認證標章給全縣28家店家，感謝盡心力協助自殺防治。

衛生局長殷東成指出，縣府推動「珍愛生命店家計畫」邁入第8年，每年都有店家加入自殺防治守門員行列，增加店員對民眾購買木炭用途的關懷，與提高是否有自殺風險的警覺，也推動「珍愛生命大廈計畫」，在大廈公佈欄、電梯、服務櫃台張貼或放置珍愛生命貼紙與宣導小卡，建構心理健康的家園。

殷東成並說，青壯年族群是重點防治對象，該局每年培育「職場自殺防治守門人種子主管」，針對業務主管宣導守門人概念，並請種子主管回歸職場向下推廣，尤其台灣省工礦安全衛生技師公會附設新竹職業訓練中心及台灣省工商安全衛生協會附設新竹職業訓練中心，更投入協助建立職場安全守護網。

參與教育訓練的家樂福竹北店安全課呂姓課長說，平時他和同事們都會特別留意採買木炭的客人有無異狀，若是單獨採買會多留意幾眼，所幸這些年都沒有碰到想買木炭尋短的客人，會持續協助把關。

衛生局表示，除了自殺防治外，還有提供社區定點心理諮詢服務「奇檬子」心理加油站，各鄉鎮市共有14個諮詢點，有需求民眾可撥打（03）6567138預約。

另外，有需要的民眾可用市話及手機撥打安心專線「1925（依舊愛我）」，衛福部提供24小時免付費心理諮詢服務，透過傾聽給予關懷、陪伴和支持，共同打造心理健康家園。

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