對於新北市蘆洲分局龍源派出所員警自戕案，警政署長黃明昭表示遺憾與不捨。警政署指出，生命的殞落，可能有多重原因，已要求各警察機關落實關懷，主動發掘問題，適時提供協助；尤其年輕警察，社會經驗與抗壓相對薄弱，更需同儕鼓勵與心理支持，才能幫助他們堅持下去。警政署強調，會持續協助各警察機關，健全體制內外的心理諮商制度，避免憾事再次發生。

警政署表示，為強化諮商輔導機制，已引進外部專業資源，各機關均聘任心理師或醫師擔任心理輔導諮詢委員，全國共222名，每月辦理「身心健康諮詢服務」，提供各項專業諮詢及心理諮商服務。另為避免欲尋求諮商同仁有被標籤化之疑慮，警政署自2021年起推動「委外預約諮商服務」，讓有心理健康服務需求者，毋需經由機關轉介，可自主向各機關合作的心理師或諮商機構預約諮商，此項機制更具保密性，可提升同仁求助意願。

警政署指出，為加強初期預防工作，已要求各機關應定期舉辦身心健康、壓力調適及感情困擾等宣導講座，讓潛在有困擾者，能適時獲得協助或改變觀念；另為強化員警基礎心理建設與健康教育，從學校教育即加強正向心理、情緒管理及抗壓性等素質能力，使同仁具備健康身心狀況，以應付各項勤務。

另為妥善照護員警身心健康，警政署也請各警察機關規劃關老師定期至所轄單位巡迴關懷，除加強宣導相關「身心健康諮詢服務」機制及「心理諮商即是心理保健」觀念外，並推廣「心情溫度計」及「憂鬱檢測」等APP，鼓勵同仁隨時自我檢測情緒及心理狀態，並主動尋求各項資源協助。

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