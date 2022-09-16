新北市警察局辦理統調，警察局長黃宗仁親自對新進同仁表達歡迎。（新北市警察局提供）

新北市警察局今（16）日上午辦理警政署111年度定期請調分發，新北調入巡官8名、偵查佐3名、巡佐2名、警員有82名，共計增添95名生力軍。

新北市警局表示，本次調入人員高達25人曾於新北市服務，而後調至其他縣市，再返回新北市服務，另有15人於保安警察第一總隊服務期間以無毒校園警力支援新北市，亦選填返警察局服務，共計40人回到新北警察大家庭。巡佐許哲維表示，新北市警察局各項制度相對外縣市較好，且人事陞遷管道暢通，反映意見能妥適處理，因此他選擇再次調回新北市服務的原因。

警察局長黃宗仁表示，誠摯歡迎同仁加入新北市維護治安工作的行列，讓新北市的治安防護力更上一層樓，共同踐行「科技建警、偵防並重」之治安理念，迅速偵破重大矚目治安事件，才能落實保障市民的生命財產安全，打造充滿安全的新北幸福城。警察局表示，這批警界生力軍均為表現優秀、有實務經驗的前輩，對勤務運作有所瞭解，熟悉第一線的執法工作，強化治安防護能力，保障市民安全，對於治安維護能有所助益。