加拿大知名搖滾樂團「Arcade Fire（拱廊之火）」由主唱Win Butler（魏恩巴特勒）及樂手老婆Régine Chassagne（蕾姬妮沙沙尼）創立，憑藉著搖滾歌曲受到許多粉絲推崇，並橫掃葛萊美、奧斯卡等多項大獎肯定。不料，魏恩近日遭指控性侵粉絲，他也發出聲明回應此事。

據外媒報導，魏恩在2016至2020年間，年近40歲的他，以年齡、權力差距施壓，迫使歌迷和他發生性行為，受害者的年齡平均落在18至23歲。目前已有4名受害者出面爆料，其中更有一位歌迷表示，曾在2015年遭他二度性侵，事發於男方車上及女方家中。

衛恩坦承「我確實有婚姻以外的親密關係」，也向妻子喊話「很幸運有蕾姬妮在我身邊，但有時，我很難在父親、丈夫及團員身分間達到平衡」，但否認強迫受害者一說，稱所有行為都是在雙方自願的情況下發生。他也表示，老婆和兒子對此皆知情並深切的反省，「我會從錯誤中記取教訓，成為更好的人」。

而身為妻子的蕾姬妮也發聲力挺老公，一起創了樂團，也一起走過20個年頭，「我知道他的內心是怎麼樣的，我也確信他不會、且不可能在未經允許的情況下去碰一個女人，我敢肯定他從來沒有。他迷失了方向，現在他已經找到回來的路。我愛他，更愛我們一起創造的人生」。