1名男子到女同事家中喝酒，趁對方吃安眠藥準備睡覺無法抗拒之際，強制與其發生性行為1次，事隔2個月後又於交友軟認識1名女子，將女子載到自己得租屋處，不顧女子雙腿骨折，硬上女網友4次，法官依強制性交等罪判男子合併執行有期徒刑6年。

1名男子小陳（化名）於110年5月前往女同事小美（化名）家中飲酒，趁小美吃完安眠藥要睡覺時，他便跟著小美走進房間，徒手脫去小美的內褲未果後，不顧小美高喊「我不要」、「為何要這樣對我」，強制性交得逞，事後因小美質問為何要強迫發生性行為惹怒他，他便徒手毆打小美頭部左手，推到房間得櫃子後離去。

小陳又於110年7月，使用交友軟體認識小花（化名），他將小花載回自己租屋處後，利用小花雙腿骨折開刀行動不便無法反抗之際，徒手脫去小花褲子，與小花發生性行為，接著又連續3次不顧小花反抗，與小花發生3次性行為，最後小花趁他去上班時，傳訊息給友人求救，在友人的陪同下報警提告。

法官考量小陳犯後雖坦承犯行，但遲遲未與小美、小花達成和解，且小陳又有家庭暴力防治法之前案紀錄素行，判小陳依強制性交罪、傷害罪等合併執行有期徒刑6年，案經檢察官上訴後，法官認為原審無誤，維持原判決，可上訴。

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