暗夜騎腳踏車尾隨夜歸女 被害外配遭性侵大喊救命

北市松山區5日凌晨3時許發生一起性侵案件，一名年約30多歲的女子騎腳踏車返家途中，行經一處巷弄，遭到陌生男子攔下性侵得逞，由於女子大喊救命，附近住戶聽聞呼救聲，將整個過程po上臉書「民生社區大小事」社團，警方現已鎖定一名20多歲的前科犯追緝中。

警方表示，被害女子下班騎腳踏車返家，在南京東路遇到嫌犯問路，接著騎車往附近的巷弄，男子一路尾隨到犯案地點，強壓被害人犯下妨害性自主罪，被害女子大喊「救命」。

附近民眾在暗夜聽聞呼救聲，隨即在臉書社團貼文「尾隨性侵案件，請大家在深夜回家路上，要小心周圍的人事物，若發現不對勁，請就近找便利商店或警察局尋求協助。」

警方獲報後已立即調閱監視器，並根據被害人描述，鎖定一名20多歲的男子涉嫌重嫌，該嫌曾犯下類似的案件，現已向檢察官聲請拘票，預計稍晚將追緝到案。

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