楊男2017年間到1家中醫診所針灸發生「暈針」，休息後無礙返家，事發2年2個月後，多次電話恐嚇要求醫師道歉、賠償30萬元和解，否則撒冥紙、爆料，威脅「死全家」。楊男辯為解決醫療糾紛，否認恐嚇取財。法官追查，他曾服百顆藥物自殺、拿刀砍父，送鑑定結果罹患精神患疾，依規定減刑，判刑2月，得易科罰金，可上訴。

35歲楊男在2017年4月間到中市清水區1家中醫診所就診，由劉姓醫師針灸治療，楊反映出現暈眩不適等「暈針」狀況，劉醫師讓楊在診所休息，即去處理他務，楊休息無礙後即返家。

楊男在2019年6月間針對2年2個月前的「暈針」一事，多次到診所咆哮，要求劉醫師道歉、賠償，護理人員即通知警方及楊的家屬處理。

楊男在同年6月29日再打電話到診所，要求道歉，以30萬元私下和解，他會將網路的舉發醫療糾紛等文章全部撤掉，否則他會拿判決書向衛生局舉發、去媒體網路爆料。

此後，楊男還多次打電話到診所恐嚇指稱，「如果不是照著我想的轉，事情只會越來越大」、「只要他媽媽出現在現場，就要加告一條」、「我會讓你們死全家」、「私下和解，還是走上極端，看著辦」等語。

案經劉醫師及診所負責人報警，楊男坦承打電話及留言，但否認恐嚇取財，辯稱因醫療糾紛要求賠償。辯護律師辯稱，楊有損害賠償請求權，事件可受公評，在衛生局檢發、在網路舉發、討拍不能認定是恐嚇，並以楊罹患躁鬱症長達10年，辨識能力不足請求減刑。

法官認為，楊男發生暈針事件是在2017年4月6日，他返家後未再追蹤處理，遲至2年2個月後，未提出遭損害證明，一再打電話恐嚇賠償30萬元，否則撒冥紙或爆料，構成恐嚇取財未遂罪。

法官追查發現，楊男在2014年間曾吃100顆藥物自殺，在網路大量購買電腦、冷氣及機車等，自覺不適頻繁打「119」叫救護車送急診治療，還曾拿刀要砍父。法官囑託醫院鑑定結果，楊男罹患躁鬱症及合併自閉症類群障礙症，導致辨識行為違法能力降低，但未達完全喪失，依刑法第19條規定減輕其刑。