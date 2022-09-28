今年30歲的郭小姐，數年前診斷出白血病，在化療期間味覺改變，感覺嘴巴總是有臭水溝味，吃肉像吃橡皮筋、吃菜像吃甘蔗渣。台灣聯合抗癌協會今公布問卷調查，發現高達7成的癌友都有味覺失調的問題，因飲食受影響，最嚴重恐導致「癌症惡病質（cachexia）」，因肌肉組織被大量分解，3個月內死亡率非常高。

專家建議，可善用調味料，在癌友的飲食上增添風味。若感覺食物苦澀，進食時可在嘴裡含一口水或茶，另也可將金屬製湯匙改為木製、陶瓷等材質。

台灣每4分10秒即有1人罹癌，相較前1年快轉20秒，為了解罹癌對日常生活的影響，台灣聯合抗癌協會與書田診所家醫科主治醫師陳柏臣合作，於今年9月針對150位癌友及家屬進行問卷調查，發現味覺失調雖然是癌症化療常見的副作用，卻容易被輕忽。在142份有效問卷中，有高達70％的癌友在治療過程中曾有味覺失調的情況，亦有31％的癌友或其親友因此出現爭執。

中醫婦科醫學博士、靖妃中醫診所中醫師陳玫妃表示，在抗癌藥、放射線治療的影響下，味覺感受產生變化的可能原因是負責感受味道的味蕾細胞的生成破壞、引發黏膜發炎使唾液分泌減少而容易口乾舌燥、負責傳達味覺到腦部的神經損傷。味覺的變化因人而異，有些人會感覺食不知味，有些人會感受到不同的味道、僅對某種味道較有感受，或是感覺味道變得苦澀。

郭小姐罹患白血病後，化療期間看礙事味覺改變，在治療的第1個月，覺得很多的食物都變得很咸、很膩。為讓家人方便，她很多時候都吃醫院的餐點，常常感覺吃肉像吃橡皮筋、吃菜像吃甘蔗渣，嘴巴也有臭水溝味。治療期間，她很喜歡吃甜食、澱粉，有時候會吃蘋果派、玉米濃湯、肉丸、泡麵等，醫師也告訴她「能吞下去的都是好食物」。

陳柏臣表示，最常出現味覺變化的癌症是頭頸癌，味覺變化可能造成進食障礙，導致營養不良，體重減輕，甚至因體能不堪負荷，而出現「癌症惡病質（cachexia）」。癌症惡病質是因癌細胞致身體釋放大量發炎物質，造成器官異常、代謝機能紊亂，代謝分解速率高於代謝合成而引起的不適症狀，可分為3階段，前期會出現厭食、體重輕微下降（小於5％）、，中期體重大幅減輕（大於5％）、BMI低於20，第3期則肌肉組織被大量分解、代謝，不僅會有體能低落、皮包骨，且3個月內的死亡率也非常高。

為讓癌友能順利進食，陳玫妃建議家屬可嘗試不同的調味料，讓癌友喜歡的味道更凸顯，幫助入口。在難以吃出味道時，可以梅乾、香鬆配飯，善用咖哩粉等辛香料，或以美乃滋、芝麻、微增、褐藻甘露醇、昆布醬等，增加味道濃郁度。若對苦澀感有所在意，不妨在嘴裡含一口水或茶，利用高湯或香氣增添風味。由於金屬材質的湯匙可能會讓人感受到苦澀味，最好改用木製或陶瓷材質的餐具。