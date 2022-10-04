萬聖節即將到來，每年各品牌零食為搶搞怪商機，總會換裝響應，其中最令印象深刻的莫過於「浪味仙」，今年再度發揮搞怪創意，不僅包裝變得超美，超適合網紅拍照的奢華萬聖節外包裝，就連口味也升級變得更奢華，讓你在萬聖節期間，用舌尖環遊世界。延續過往萬聖節期間餅體都會變大，特別研發三款奢華的異國口味，勢必再度讓零食「食客」們爭相嚐鮮。

最受歡迎的法式黑松露口味是此次最受歡迎的主打，神秘的黑色更顯松露的奢華。(圖／宜蘭食品提供)

接續去年上架短短兩週搶購一空的熱銷好成績！今年再度推出三種顏色的餅體，打造出更奢華的萬聖節儀式感，從最讓人期待的「法式黑松露口味」，到起司控最愛的「美式辣切達起司口味」，以及最能襯托出馬鈴薯鮮、香、甜的「義式西西里島岩鹽」口味，三種口味滿足不同族群的老饕， 輕鬆讓舌尖環遊世界。

橘色款的餅體是裹著濃濃切達起司的美式辣切達起司風味，絕對讓起司控意猶未盡。(圖／宜蘭食品提供)

全新奢華風味，與眾不同的萬聖節新享受！

有別於去年三款口味，此次奢華更升級，不僅感受滿滿萬聖節氣氛，獨特的奢華異國風味，讓人一口口停不下來，再搭配滿滿萬聖節元素的外包裝，輕鬆營造萬聖節氣氛，此次三種口味都各有擁護者，其中最受歡迎的「法式黑松露口味」，味道濃厚回甘，喜歡松露風味的饕客絕對不能錯過，搭配上浪味仙特殊的螺旋馬鈴薯餅體，讓人一吃再吃，意猶未盡。

研發及銷售團隊經過內部評選與市場調查，在台灣各大通路中銷售最好的莫過於起司口味的相關零食，這次浪味仙為了討好廣大的起司控，特別推出全新「美式辣切達起司口味」，微辣的口感，搭配上濃郁的切達起司，特別適合喜歡重口味的起司控饕客；同時也針對喜歡較為清爽的消費者同樣推出「義式西西里島岩鹽」，單純的岩鹽味，更能體驗出浪味仙洋芋餅體的鮮、香、甜。

搞怪紫色是義式西西里島岩鹽口味，適合喜歡享受馬鈴薯甜味的老饕。(圖／宜蘭食品提供)

熱賣口味加上繽紛加大餅體與奢華搞怪包裝，視覺味覺雙享受！

延續去年熱賣高質感的霧面燙金包裝，獨特的變裝造型，每年都讓浪味仙小天使的粉絲們相當期待，今年同樣再次推出搞怪紫、神秘黑及南瓜橘三種顏色，營造滿滿地萬聖節氣氛，富有質感的燙金霧面包裝吸引眾人目光，浪味仙小天使再度披上神秘的變裝造型，今年也要再次陪你一起「不給糖就搗蛋」搞怪度過萬聖節

浪味仙萬聖節特別版三種口味已於10/05於各大網路與實體通路上架，期間限定、限量推出、售完為止。

旺旺官方旗艦店，火熱熱銷中。