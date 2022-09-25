麗寶煙火跨年演唱會每年總是大爆滿，業者於25日搶先開賣跨年煙火住房專案。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

台中港三井outlet即日起推出風靡亞洲日系動畫《PUI PUI天竺鼠車車》主題造景。（台中港三井outlet提供／陳淑娥南投傳真）

麗寶樂園渡假區煙火跨年演唱會每年總是大爆滿，園區內的麗寶福容大飯店客房更是超搶手，為了讓大家提前卡位，業者25日開賣跨年煙火住房專案，全部客房1天就搶購一空。另因應萬聖節，台中港三井outlet透過搞怪哈哈鏡和錯視藝術打造迷幻場景，還有限定角色「天竺鼠DJ車車」，要讓大小朋友玩個夠！

麗寶樂園渡假區表示，每年暑假後就會湧入大量電話及私訊，詢問渡假區跨年訂房及活動資訊。為了讓大家提前卡位以利安排假期，於25日搶先開賣跨年煙火住房專案，1泊2食只要12688元起，除享用美味豪華自助百匯晚餐，再贈送每人1張樂園門票，全部280間客房今已搶購一空。

麗寶賽車主題旅店也推出「賽車駕期」跨年專案1泊1食6188元起，內含豐富多樣美式能量早餐每人1客，有美式鬆餅、法式麵包、可頌、起司冷盤、美式奶油炒蛋、肉丸子、紅藜麥飯等，目前訂房已達5成。

麗寶跨年晚會加入許多新元素，包括絢麗繽紛、浪漫好拍的「麗寶耶誕新年城」、嗨翻跨年夜的必備演唱會等活動，力邀大家一起倒數，觀賞璀璨閃亮煙火劃破2023夜空，用滿滿儀式感迎接嶄新一年到來。

另外，台中港三井outlet即日起至11月6日，推出風靡亞洲日系動畫《PUI PUI天竺鼠車車》主題造景，重現原創動畫中經典畫面，更打造具萬聖巧思的車車造景；業者透過搞怪哈哈鏡和錯視藝術打造迷幻場景，還有限定角色「天竺鼠DJ車車」，力邀大小朋友一起同歡，拍出最逗趣的身影。