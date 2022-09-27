雙十連假即將到來，為搶攻連假國旅住房商機，福容高雄店即日起至10月31日雙人入住2,999元起，10月8日至10日晚間25樓餐廳「南法鄉村之夜」景觀饗宴每人968元。福容桃園機捷A8店推限量住房專案每晚4,699元，再贈10瓶柏克金Buskin啤酒，田園咖啡廳的「德國啤酒美食嘉年華」BUFFET每位1,078元起。在福容淡水漁碼店體驗泡湯、手作課程及英式下午茶，雙人1,799元，入住海景親子假期2大2小8,699元。

福容花蓮店10/10快閃住宿優惠，一晚2,999元，限量六間、限電話訂房。體驗原住民風情，12月底前入住「原來你那麼野」住房專案5,499元起，贈戶外行程四選一，再於田園咖啡廳享用原住民風味自助晚餐，成人每位968元。10月1日至2023年1月2日入住福容墾丁店一泊二食5,900元起，再送社頂公園生態之旅。

秋高氣爽正是出遊好時節，福容高雄店限期推出秋文青Chill旅行優惠住房方案，即日起至10/31雙人入住只要2,999元起，再贈擂麵茶DIY與DP天森無患洗沐組，與SKB文明鋼筆、藏香法式香水調香室與不老松足湯優惠券，享福卡會員還可限量升等行政樓層；國慶假日10/8-10/10三天晚間，25樓南法鄉村之夜饗宴，每位只要968元。福容桃園機捷A8店則推福容A8x柏克金啤酒4,699元限量住房專案，每房贈10瓶柏克金Buskin啤酒，享福卡會員再贈1個柏克金Buskin保冷袋，或至田園咖啡廳享用德國啤酒美食嘉年華自助餐，德式啤酒與德式美食百匯吃到飽，成人每位1,078元起。

福容淡水漁碼店推雙人泡湯一日遊，享受珍貴黃金美人湯，搭配手作課程及英式下午茶只要1,799元；加價1,100元即可將下午茶升等為田園咖啡廳晚餐；而家庭2大2小入住無敵海景親子假期只要8,699元，即可暢玩親子體能館、奇幻魔術秀、淡水阿熊見面會、阿熊車車大賽等一系列親子活動，標榜內容豐富假期玩不完。

福容花蓮店10/10推國慶日十分lucky快閃優惠，2,999元即可入住價值8,580元的市景客房（限量六間，限電話訂房）；想體驗原住民活動的人，則可選擇原來你那麼野住房專案，12月底前入住市景客房5,499元起，贈戶外行程四選一，包括獵人學校親子體驗課程、與專業教練體驗溯溪跳水、夜間捉蝦趣及BBQ海陸大餐（未達6人改野菜火鍋）、或是熱血報隊打漆彈（來回接駁每人另加200元），還贈送太魯閣族服體驗及拍立得1張，9/30前預訂或用享福卡APP訂房可免收一成服務費。喜歡吃原住民餐不妨加購田園咖啡廳自助晚餐，10至12月每週五、六推出原住民風味餐主題，成人968元，兒童418元。

10/1日起至2023年1月2日福容墾丁店森呼吸社頂趣一泊二食住宿專案5,900元起，再送社頂公園生態之旅（限兩人），及2盅暖漾煲湯。除此之外，享福卡APP內還有會員專屬優惠住房專案，入住此專案可以集章（不含麗寶福容店、賽車主題旅店，重複入住同間分店可集章）兌換住宿券。