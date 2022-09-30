迎接2023年，台北萬豪酒店即日起推出跨年住房專案，每晚最低12,500元+15.5%起，入住指定客房享驚喜小禮再贈送台北萬豪36樓跨年煙火派對入場資格兩名，享精選酒款與軟性飲料暢飲、美味小點、跨年倒數、賓果遊戲等，並有機會獲得豪華套房住宿券。若想在客房直擊台北101跨年煙火，可選擇天際景觀客房跨年專案享早餐與驚喜小禮，雙人每晚17,000元+15.5%起。

此外，12月31日跨年夜當晚，知名高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill則推出「雙煙火高空跨年派對」，晚間10時開放入場，每位2,000元，體驗熱力DJ現場演出並享頂級香檳乙杯與點心小食乙份， 在270度環景視野一次飽覽台北101跨年煙火與美麗華摩天輪煙火第一排絕佳景致。

串連大台北天際線，台北萬豪酒店坐擁飽覽台北101全景及鄰近美麗華摩天輪兩大優勢，即日起推出跨年住房專案，12月31日跨年夜雙人專案價12,500元+15.5%起，可入住12坪豪華客房一晚享跨年驚喜小禮乙份，並贈送房客專屬36樓跨年煙火派對入場資格兩名，跨年派對位於擁有絕佳視野的36樓寰宇廳，可飽覽大台北天際線與台北101跨年煙火，並享紅白酒、氣泡酒及軟性飲料暢飲、美味小點、跨年倒數、賓果遊戲及派對重頭戲之一的抽獎活動，最大獎有機會獲得台北萬豪酒店豪華套房住宿券，價值31,185元。賓果遊戲則祭出「折抵跨年當晚房費3,000元」等誘人獎項，讓獲獎賓客以滿滿幸運開啟2023年第一天。

若不想人擠人，則可選擇獨攬台北101跨年煙火景致的天際景觀客房，雙人專案價17,000元+15.5%起，保證入住台北101煙火房，在客房內愜意享受夜晚城市美景與迎接璀璨煙火，並享隔日豐盛早餐與跨年驚喜小禮，體驗不同以往的跨年時光。

想跟三五好友來場熱鬧非凡的跨年派對，位於台北萬豪酒店20樓的高空景觀餐廳INGE'S Bar & Grill於12月31日推出「雙煙火高空跨年派對」。派對於晚間十點開放入場，由熱力DJ現場演出一路嗨至2023年1月1日凌晨兩點，入場門票每位2,000元，門票內含法國頂級VCP香檳乙杯與點心小食乙份，可於戶外高空露臺享受270度台北天際線絕美夜景，遠眺台北101 與松山機場遼闊景色，同時可近距離感受美麗華摩天輪震撼煙火。入場門票為站票，座位區最低消費雙人10,000元起。未滿十八歲謝絕入場。

台北萬豪酒店表示，如政府公告無法舉辦室內大型活動，將取消36樓派對，並另行提供客人餐盒自行取用。「天際客房跨年專案」不含36樓跨年派對之入場資格，如欲入場需另加購派對門票。36樓派對門票僅限跨年專案房客加購，每張價格550元，每房至多加購兩張。跨年住房專案，可累積萬豪旅享家會員點數房晚。取消政策為入住前七天可免費取消，如超過取消期限須支付第一晚房費。樓層安排需依入住日當天房況安排。此專案不適用萬豪會員升等福利。