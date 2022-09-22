聯準會如市場預期升息3碼，聯博投信表示，通膨持續在高檔盤旋，聯準會可望維持鷹派立場，直到通膨有所放緩。因此，金融市場，預期波動性將繼續存在，建議透過全球股債多元資產布局與動態配置，以攻守兼備的方式因應市場變化。

聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈表示，美國8月消費者物價指數月增0.1%、年增8.3%，核心消費者物價指數月增0.6%、年增6.3%，上述數據皆高於市場預期；住房價格繼續影響通膨數據，其月增率貢獻達到新高，顯示聯準會在控制通膨方面面臨挑戰。美國聯準會將更願意強調升息步伐不停歇，直到通膨有所緩解，這意味著美國利率恐比之前預期的更快上揚，美國聯準會停止升息的最終利率預期可能超過 4％，也將高於市場之前預期或已經反應的水準。

趙心盈指出，預估明年美國經濟成長將繼續放緩，就基本面而言，美國經濟成長雖放緩，放緩程度亦有限，因為家庭和企業資產負債表依舊強健以及就業市場仍穩健，限制了經濟放緩的幅度，目前預期美國今明兩年經濟增長率分別有約1.8％與約0.8％的溫和成長幅度，且通膨率仍可望緩步改善。

在市場波動之際，聯博投信表示，在股債配置上，隨著全球央行年會聯準會釋出更加鷹派的訊息，不妨適當減碼股票部位並在配置大型成長股以外，輔以低波動股與戰略性配置價值股，同時動態調整股票曝險，以因應市況變化。至於債市，現階段非投資等級債之資產質量仍良好，違約率仍低、負債比例不高、利息保障倍數維持高檔、信評獲調升數高於信評遭調降數之正向循環中，未來幾年內，非投資等級公司債的債券到期量也不多，儘管通膨疑慮與升息預期持續，但近來殖利率已相當程度走升，美國10年期公債殖利率再次來到3％以上水位，顯示市場已相當程度反應聯準會升息預期，國庫券可望在低成長與擔心經濟衰退的環境下，提供分散市場波動風險的效益，不妨維持中性水位配置。

趙心盈說，由於貨幣政策所帶來的效應通常會落後，約需要半年或以上時間逐步顯現。在等待通膨數據降溫或仍舊處在升息的過程中，市場難免顛簸，在市場修正之際逢低分批布局多元資產，可望尋求長期報酬機會。