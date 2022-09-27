波士頓聯準銀行新任總裁柯林斯（Susan Collins）與克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）26日不約而同表示，聯準會（Fed）必須繼續升息以遏止通膨巨獸，即便失業率上升與經濟成長放緩。

2位握有聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的官員，為聯準會日前公布的升息路徑預測背書。聯準會在上周例會暗示，利率將在明年升至4.6％，相較於目前的3.1％。

柯林斯在上任後的首場公開演說中指出，美國需要「較慢的就業成長和較高的失業率」，才足以壓低通膨。讓通膨率回到聯準會2％的目標必須進一步緊縮貨幣政策。

柯林斯表示，低緩的通膨率是經濟與勞動市場維持長期穩健的要件。「歷史經驗顯示，物價穩定是實現中長期最大就業的先決條件。」

梅斯特同日稍晚表示，聯準會的短期利率必須升至比先前預期更高的水準，不論經濟遭受不確定性環伺，例如俄烏戰爭與供應鏈中斷等。

梅斯特認為，「在諸多不確定性存在下，決策者採取激進行動會更好，因為先發制人和積極行動能防止更壞的情況發生。」

梅斯特雖預期高利率將會造成升業率上升，但她不認為失業率會像美國銀行（BoA）預測的升至5.5％。

柯林斯在演說後的問答時段表示，美國通膨由6月的年增9.1％降至8月的8.3％，「通膨或許已經觸頂」。然而梅斯特並不作此想，她認為要看到通膨下降好幾個月才算是觸頂。

聯準會自3月起五度升息，近三次例會皆升息3碼，寫下逾40年來最激烈的升息步伐，引來外界激辯升息對經濟的影響。聯邦基金利率現為3％至3.25％，寫下2008年初以來最高紀錄。

柯林斯相信經濟能實現軟著陸。她表示，經濟衰退憂慮加深，「實現經濟溫和減速雖然有難度，但還是達得到。」

不過聯準會主席鮑爾在9月例會後記者會表示，軟著陸的機會逐漸降低。