美國聯準會再度升息75個基點，並暗示下次會議不排除第4度升息75個基點，如此意外鷹派的利率預測導致美股和亞股全面重挫，周四南韓KOSPI指數收跌0.63%，為2,332.31點，創下7月15日以來收盤新低，盤初更一度大跌1.62%。

Eugene Investment and Securities分析師表示，隨著KOSPI指數跌至接近7月創下的前低點，尾盤湧現了低接買盤帶來提振，使韓股跌幅收斂。

韓元大貶1.10%，報1,409.7兌一美元，為2009年3月31日以來首次跌破1400重要心理關卡，盤中最低跌至1,413.4兌一美元。

南韓財政部長隨即發出警告，稱當局將積極應對貨幣市場裡的盲從行為，南韓央行亦發出類似的警告。

南韓央行總裁並表示其前瞻指引的先決條件在最近已有所改變，此番發言進一步推升公債殖利率。

對政策敏感的3年期債息一度急升20.3個基點，報4.063%，創下2011年6月23日以來新高。10年期債息一度上揚10.2個基點，報4.005%，創下2012年3月29日來新高。