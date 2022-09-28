在美元走強下，人民幣跌勢難止，在岸人民幣（CNY）兌美元28日下午跌破7.24關卡，大跌878基點，創2008年1月以來新低。離岸人民幣（CNH）跌勢更猛，跌破7.26關卡至7.2656，創有紀錄以來新低

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價28日官方收報7.2458，較27日大跌878基點，貶幅1.23％；較27日晚間11時30分最後成交價7.18，跌去658基點。

離岸人民幣28日跌破7.26關卡，至7.2656，創有紀錄以來新低；截至28日下午4時40分，離岸價報7.2602，在岸價報7.2487。大陸官方28日開出的中間價報7.1107，較27日跌385基點，續創逾兩年以來新低。

交易員表示，本周美元依舊強勢，英鎊、歐元等主要非美貨幣持續承壓，而人民幣中間價放寬跌幅，突顯監管層對人民幣調整的容忍度上升，亦刺激了部分空頭意願；另外，大陸「十一」長假期臨近，不少自營機構選擇輕倉交易，市場波動可能會被放大。

有分析師認為，近期在逆周期措施效果打折的情況下，短期內人民幣貶值壓力或許無法得到完全釋放。隨著外貿預期減弱及低通膨下的貨幣寬鬆預期，可能要留心人民幣出現超調的風險。