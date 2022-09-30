今年美國科技業的IPO（股票首次公開發行）活動急凍，上市家數料將創下2008年全球金融危機時期以來的最低記錄，凸顯出在股市劇烈震盪、通膨飆升和央行升息之際，投資人對新上市股票的胃口大減。

根據Refinitiv調查，今年以來只有14家美國科技公司發行股票在證券交易所上市，幾乎和2009年（12家）一樣慘淡。今年美國科技業IPO籌集5.07億美元，創下2000年以來新低。

今年1至9月總體IPO數量更較去年同期暴跌90.4%。

分析師表示，股市估值急劇下滑，降低了科技公司發行股票上市的意願。

標普科技股指數的預期本益比已跌至20.18，創下2020年4月來新低。

Rapid Ratings執行長James Gellert表示，機構投資人一直在轉移資本配置，而散戶投資人則還在療傷，尚未恢復元氣。這對IPO來說是相當差的情況，尤其是科技業IPO，它們能否風光上市，往往仰賴牛市行情，以及動量投資者（momentum investors）的青睞。

Renaissance IPO指數-涵蓋美國規模最大、最具流動性的IPO股票，今年以來已下跌50.4%，相較之下，標普500指數今年以來下跌約23%。

Corebridge Financial Inc是今年美國規模最大的IPO，但截至周三，其股價已經較21美元發行價下跌約4%。

Ernst & Young美洲IPO部門主管Rachel Gerring表示，2021年IPO股票上市以來的疲弱表現，讓投資人對新股提不起勁。