澳洲央行（RBA）4日公布利率決策，為壓低通膨官方現金利率上調1碼（25個基點），由2.35％升至2.6％，連續6個月升息。

RBA周二公布的升息幅度小於預期，原本普遍預測會升2碼。總裁洛威（Philip Lowe）表示，鑑於過去半年現金利率快速上升，決策委員會決定只調高25個基點。

洛威在貨幣聲明中說:「委員會承諾務使通膨率回到2％～3％區間，今日加息有助達成此目標，可能尚須繼續升息一段時日。」

澳洲通膨年率近幾個月來盤旋在7％附近，央行及聯邦政府預期，今年底前會觸頂升至近8％。