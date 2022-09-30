「十一」長假期前夕，人民幣回穩。在中國人民銀行出手阻貶下，在岸價（CNY）30日下午收盤大升1,069基點（bp），曾升穿7.09元，高見7.0837元。總結9月，CNY累計貶2.86％；第三季累計貶5.96％。

人民幣兌美元在岸價下午4時30分收報7.0931元，較上日下午4時30分收報7.2元，大升1,069bp或1.48％；較晚上11時30分最後成交價7.121，走強279bp。

離岸價（CNH）更一度升破7.08元，高見7.0729元，截至下午5時21分，離岸價報7.1017元，在岸價報7.0944元。

官方今日開出的中間價報7.0998元，較上日報7.1102元，升104bp或0.15％。

交易員指出，中國最新公布的官方PMI數據好於預期，但對市場的直接影響相對有限；「十一」長假期在即，在岸價市場經歷劇烈震盪後，市場料逐漸緩和，後續走向還需要看美元表現。