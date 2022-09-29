人民幣匯率回穩，人民幣兌美元在岸價（CNY）29日早盤一度升破7.16大關，高見7.1595，尾盤升幅收窄，收盤升458個基本點。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價29日收報7.2元，較28日下午4時30分收報7.2458元，升458個基本點。較28日深夜11時30分最後成交價7.2020元，升值20個基本點。

人民幣兌美元離岸價（CNH）29日也曾升破7.16元，高見7.1507元。截至29日下午4時59分，離岸價報7.2003元，在岸價報7.1980元。

官方29日開出的中間價報7.1102元，較28日報7.1107元，升5個基本點。

外匯交易員指出，中間價是否就此守住7.11元大關，類似在岸人民幣下限鎖住7.25元附近，還需要進一步觀察，但是在目前美元可能延續強勢成為市場共識的情況下，不能指望監管喊話就能扭轉市場預期。另外，十一長假即將來臨，市場流動性可能較差，匯率波動仍會偏大。