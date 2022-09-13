新竹縣加強反毒，縣長楊文科（左）領銜簽署合作備忘錄，打造友善藥癮社區支持系統。（羅浚濱攝）

毒品一直是國內很難根除的治安問題，新竹縣衛生局13日邀請各社區發展協會、社區巡守隊及民間網路單位，由縣長楊文科領銜簽署合作備忘錄，共同打造友善藥癮社區支持系統，加強反毒意識。

「毒品要從源頭開始阻斷！」楊文科說，現在很多毒品可能會透過外型的掩飾，像包裝成糖果讓人不知覺觸碰到，甚至受到誘惑，等碰了毒品後要回頭，戒除是非常困難的事，所以要把主力放在源頭，防堵毒品蔓延進入校園。

楊文科說，9月29日至10月15日在新竹縣原住民族文化教育產業推廣中心舉辦「偏我無毒．幸福家原」展覽，讓大家認識新興毒品種類包裝、毒品危害防制中心服務項目與縣內指定藥癮戒治機構，以提升民眾對毒品防制的識能。

縣警局少年隊長張蒼宏表示，去年縣內查獲毒品案共776人，五峰和尖石各查獲1人和2人是非原住民身分，少年毒品案件14人，原鄉0人，今年1到8月未成年涉毒品案15人，原鄉也是0人。

衛生局長殷東成表示，新竹縣毒品危害防制中心這3年來，每年輔導戒治的毒品人口約有600個個案，縣長楊文科各社區巡守隊及民間網絡單位簽署合作備忘錄後，將能擴大民間團體參與藥癮個案服務，視藥癮者需求連結資源，協助藥癮者回歸家庭與社會。

同時，衛生局也將結合各社區發展協會及社區巡守隊，以「前進社區」的宣講方式，置入毒品危害防制教育宣導課程，到偏鄉和各社區加強宣導反毒。

衛生局呼籲縣民，若遇有毒品相關問題，應儘速尋求專業協助，或撥打免費毒防諮詢專線0800770885（請請你，幫幫我），由毒品危害防制中心協助。

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