新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今公布住宿式機構最新確診情形，與前一周相比，9月5日～11日的快篩陽性率呈微幅下降，住民降至0.9％、工作人員則降至0.7％，另投藥率則達到94％，創下新高，從確診到投藥平均天數為0天。
根據指揮中心統計，今年截至9月11日，國內共累計1649家住宿式機構出現確診者，其中住民累計逾5萬人染疫，達到5萬566人，工作人員則有1萬4458人。
9月5日～11日間，住宿式機構共新增764名住民、339名工作人員染疫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，與前一周相比，機構陽性率略為下降，住民的陽性率從1.0％降至0.9％，工作人員則從0.8％降至0.7％，還處在穩定可控的情形。另中重症送醫人數共有68人，死亡數則有13人，4月以來共累計1327人死亡。
投藥率方面，羅一鈞表示，住宿式機構在9月5日～11日間的投藥率達到94％（合計開出653人份），不論是護理之家、老人福利機構等，都有93％以上，創下4月統計以來新高。確診到投藥的平均天數為0天。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。