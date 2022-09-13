新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今公布住宿式機構最新確診情形，與前一周相比，9月5日～11日的快篩陽性率呈微幅下降，住民降至0.9％、工作人員則降至0.7％，另投藥率則達到94％，創下新高，從確診到投藥平均天數為0天。

根據指揮中心統計，今年截至9月11日，國內共累計1649家住宿式機構出現確診者，其中住民累計逾5萬人染疫，達到5萬566人，工作人員則有1萬4458人。

機構陽性率微降。（圖／指揮中心提供）

9月5日～11日間，住宿式機構共新增764名住民、339名工作人員染疫。醫療應變組副組長羅一鈞表示，與前一周相比，機構陽性率略為下降，住民的陽性率從1.0％降至0.9％，工作人員則從0.8％降至0.7％，還處在穩定可控的情形。另中重症送醫人數共有68人，死亡數則有13人，4月以來共累計1327人死亡。

住宿式機構投藥率創新高。（圖／指揮中心提供）

投藥率方面，羅一鈞表示，住宿式機構在9月5日～11日間的投藥率達到94％（合計開出653人份），不論是護理之家、老人福利機構等，都有93％以上，創下4月統計以來新高。確診到投藥的平均天數為0天。