美國總統拜登近日接受媒體訪問時再次承諾美國將在中國入侵時出兵防衛台灣，拜登的態度近年來已多次公開表達，美國白宮與國務院一概就回應稱「一個中國政策不變」。而針對拜登近日再次表達派兵防衛台灣的說法，中共外交部19日表示，中國已就此對美國提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人毛寧在例行記者會上答覆媒體時表示，中方會保留所有必要措施來因應分裂國家的活動。她說，「我們願意盡全力追求和平統一。在此同時，我們不會容忍任何分裂活動。」

毛寧說，中方敦促美方充分認識台灣問題的極端重要性和高度敏感性，不要站在14億中國人民的對立面。台灣問題涉及中國的核心利益，中國沒有任何可以退讓的可能性。作為一國總統，不能信口開河。

毛寧還敦促美國謹慎地處理與台灣有關的議題，不要對台獨勢力送出錯誤信號，她並警告美國不要嚴重損害中美關係以及台灣海峽的和平。毛寧並重申，「全世界只有一個中國，台灣是中國的一部份，而中華人民共和國政府是中國唯一的合法政府。」

拜登是在18日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)知名時政節目60分鐘」(60 Minutes)訪問時表示，如果台灣遭到「前所未有的攻擊」，美國軍隊將保衛台灣免受中國入侵。白宮事後則一如往常地表示，華盛頓的中國政策沒有改變。