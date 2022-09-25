菲律賓總統小馬可仕23日在紐約「亞洲協會亅演說關切日益升高的台海情勢，敦促相關各方展現最大程度的克制，並呼籲以和平方式解決分歧。外交部今天表示，這顯示中國無端在台海地區頻繁從事軍事挑釁行徑，已引起周邊國家高度關切。外交部再次呼籲國際社會共同譴責中國片面以軍事行動破壞台海現狀。

外交部副發言人崔靜麟指出，這是小馬可仕總統繼今年8月6日會晤美國國務卿布林肯發表相關談話後，再度於公開場合表達對台海緊張情勢的關切及憂慮。外交部已經注意到小馬可仕相關言論，並感謝小馬可仕總統持續關注台海地區和平與穩定。

他說，小馬可仕此次再度針對台海局勢提出看法，顯示中國自本年8月以來無端在台海地區頻繁從事軍事挑釁行徑，已經引起周邊國家的高度關切。外交部再次呼籲國際社會共同譴責中國片面以軍事行動破壞台海現狀，並聲援民主台灣，遏制威權主義的侵略與擴張。

外交部也重申，我國政府將持續強化自我防衛能力，並與所有理念相近國家合作，以維護台海安全及印太地區的自由開放、和平與穩定。