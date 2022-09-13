國內今天新增4萬6795例本土個案，口服抗病毒藥單日領用量再創新高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，昨天共開立8816人份，創下6月27日以來新高，這個數字部分反映了中秋連假期間的確診和開藥情形，也代表目前疫情升溫，開藥領藥同步成長。

指揮中心統計，昨天（12）共開立8816人份口服抗病毒藥物，分別為6853人份倍拉維（Paxlovid）和1963人份莫納皮拉韋（Molnupiravir），僅次於今年6月27日的9187人份。羅一鈞說明，目前口服抗病毒藥物存量都還有至少2個月以上，請大家不用擔心，後續也會持續添購來補充藥物存量到年底。

本土疫情升溫之際，高中以下校園防疫新制昨（12）上路。指揮中心發言人莊人祥說明，確診者的同班同學如果在上課期間不舒服，目前規定是請學校連繫家長，將學生帶回就醫，也會提供快篩，供學生回到家中使用；學生是否使用快篩，當然是家長要做監督，至於通知家長帶回則是學校的責任。

至於其他同班同學和老師，學校都會提供快篩，只要快篩陰性且無症狀就可以上課，老師須透過聯絡簿或LINE群組等方式告知家長學生確診訊息，讓家長觀察小孩有沒有症狀，並適時使用快篩，這都需要互相合作進行。

如果學生快篩陽性未告知學校，仍到校上課，是否會有罰則？莊人祥說明，依照《傳染病防治法》有罰則，因此希望學校和家長配合；如果快篩陽可以請隔離假在家休息，家長也可以請防疫假，請家長務必配合。