北市陳姓男子今年5月確診新冠肺炎，依規定須居家隔離10天，但他耐不住隔離，心存僥倖，在隔離出關前1天就提前出門騎腳踏車趴趴走，結果他因另案在萬華街頭被員警攔查逮捕，事後員警才驚覺他是確診者，將他移送法辦。台北地檢署依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》起訴他。

起訴指出，陳男今年5月3日感染新冠肺炎，並通報新北市三芝區為居家隔離處所，依規定隔離期間為10天，須自5月3日隔離至5月13止。

但陳男卻在未通報居家隔離期滿前，於5月12日早上從萬華區住居所騎腳踏車出門，當天上午11時25分，他因另案被萬華分局員警緝獲，警方清查後赫然發現他是確診者，還有1天才解除居隔，認為他四處趴趴走，有造成路人及員警遭受感染之虞，將他移送台北地檢署偵辦。

檢察官調查後，認為陳男明知新冠肺炎傳染力極高，若不遵行衛生主管機關指示居家隔離10日，極有可能傳染給他人，已涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例》「罹患新冠肺炎不遵行各級衛生主管機關指示而有傳染於他人之虞罪」，依法起訴。