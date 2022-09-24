警方將其逮捕並解送歸案。（警方提供／李奇叡新北傳真）

近日新北市汐止區1名男子被攔查，支吾半晌後竟欲加速逃離，所幸警方立即壓制，未造成他人受傷，一查也發現他是逃逸14年的通緝犯，立即逮捕並解送歸案。

汐止警分局橫科派出所員警9月16日早上11時許，在汐止區大同路一段、民權街口進行交通稽查，一名機車騎士被攔下時先被查出無照駕駛，員警察覺有異，比對照片後發現長相和本人有所出入。

該騎士面對警方抽絲剝繭詢問，無法明確回應，竟油門一轉，想趁機逃離現場，所幸員警迅速反應，馬上壓制。

員警也認出，這名騎士就是逃逸14年的60歲張姓通緝犯，背有竊盜、侵占、詐欺、偽造文書等4條通緝，這十幾年都靠胞弟個資躲避緝捕，但最後仍被識破逮捕，並解送相關司法機關歸案。

橫科派出所副所長王賜平呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾如果有司法案件收到法院傳票時，務必依指定庭期到案，以免遭通緝並成為警方查緝對象。