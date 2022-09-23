台南市交大一中隊警力僅20人，夜間還有擴大臨檢與巡邏勤務。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市8月發生殺警奪槍案後出現警力不足聲浪，卻無下文，人口稠密的市中心率先浮現問題，捉襟見肘的派出所警力近日因不滿還要處理車禍案件，網路槓上交通分隊警員，炮火延燒到台南市交通大隊，台南市交通大隊表示，10月將新力軍全數填補市中心警力，市區派出所可望不再負擔處理車禍案件。

台南市中西區因人口少、遊客多，導致派出所警力長年編制員額少，員警的處理案件多，交通分隊僅18人，每月要處理約500件大、小車禍，導致部分車禍（A3）案件需從交通分隊手上轉由派出所員警分擔處理，是鬧區6家警分局中，唯一1家派出所員警還要處理車禍的警分局。

不過派出所警力同樣吃緊，台南市警5分局交通分隊隊員上班看卡通遭處分案件，引來台南市警2分局派出所員警在臉書社團粉絲頁「靠北Police」發出酸文，直指交通分隊上班明顯就是「涼」，可以把警力過剩的單位拿來填補不足的單位。

酸文底下卻有疑似交通分隊員警留言「你覺得哪裡涼，可以調去哪裡」、「不爽可以離開」。派出所員警見狀發文回擊，「警察本來就是要朝專責、專業邁進」，「做死的永遠是派出所」。

台南市因警力不足造成基層互相攻訐情況也波及台南市交通大隊，網友發文批評交大冗員多，晚上巡邏還在車上滑手機，應將警力調補各警分局交通分隊。

台南市交大表示，交大員警夜間巡邏滑手機事件發生在去年底，當時已有懲處，台南市交大10月將有警專畢業分發3人報到，將全數填補市中心交通分隊警力，鬧區派出所警力可望不再處理車禍案件。