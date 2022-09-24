新冠肺炎本土疫情降溫，與上周同期相比，已連5天下降。今日國內共新增3萬8157例本土、214例境外移入個案，另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較昨日減少1612例，下降4.1％，較上周六減少1237例，下降3.1％。本土個案以新北單日新增7844例居多，其次依序為台中4742例、台北4368例、桃園4152例、高雄3441例、台南2250例、彰化1920例等；境外移入個案則分別自越南、美國、柬埔寨、新加坡、韓國、泰國等入境。

國內今新增136例中症、48例重症個案，其中包括1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C），為3歲男童，未接種疫苗，無慢性病史。莊人祥表示，男童在8月16日確診，9月16日發燒、腹痛、嘔吐，19日臉部及軀幹出疹，20日到急診，檢查有結膜炎、血壓偏低，診斷為MIS-C，入住加護病房。經使用免疫球蛋白等藥物，病況已好轉，23日轉至一般病房。

截至目前，國內兒童重症共累計223例，其中腦炎31例、肺炎24例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼11例、家中死亡8例、MIS-C142例、共病3例，死亡維持33例。

國內今亦新增51例死亡，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染嗎，其中48例具慢性病史、43例未接種3劑以上疫苗。2020年以來，國內共累計621萬1093例確診、1萬794例死亡。