新冠肺炎本土疫情反彈，今日再突破4萬例，達到4萬5608例，另增242例境外移入個案、28例死亡。中央流行疫情指揮中心表示，目前國內的疫情仍處於高原期，還需持續觀察。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土疫情較上周二增加約1000例，上升2.5％，疫情還處於高原期，需要持續觀察。今日本土以新北單日新增9019例居多，其次依序為台中6154例、台北5125例、桃園4220例、高雄4186例、台南3033例。

本土今新增45608例、242例境外移入、28例死亡。(指揮中心提供)

以及彰化縣2,418例，屏東縣1,292例，新竹縣1,220例，雲林縣1,212例，宜蘭縣1,109例，苗栗縣1,077例，新竹市1,028例，南投縣961例，嘉義縣855例，基隆市769例，花蓮縣650例，嘉義市526例，臺東縣411例，金門縣178例，澎湖縣145例，連江縣20例。

與此同時，國內今日新增83例中重症個案，其中中症48例、重症35例，另有28例死亡，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中27例具慢性病史、15例未接種3劑以上疫苗，確診日介於今年9月4日至9月23日，死亡日期介於9月14日至9月24日。2020年以來，國內共累計632萬4578例確診、1萬912例死亡。

境外移入方面，指揮中心說明，今日新增242例個案，為128例男性、114例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(26例)，英國及泰國(各7例)，美國(6例)，新加坡、土耳其及韓國(各5例)，德國(4例)，印尼(3例)，香港、愛爾蘭、馬來西亞及日本(各1例)，另170例感染國家調查中。入境日期介於今年8月27日至9月26日。