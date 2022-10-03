本土疫情連續一周升溫，中央流行疫情指揮中心今宣布修訂「重複感染」定義，兩次感染間隔從「1到3個月」放寬為「14天到3個月」，原慢性症狀惡化或出現發燒、新呼吸道症狀，且PCR陽性（Ct值小於27）或快篩陽性，並經醫師評估通報為重複感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今年6月底公布過的重複感染條件，經專家會議討論訂定為「距離確診日1到3個月」，但經過這3個多月來的實行，接到醫界和基層反映，有些個案在未滿28天就有重複感染病徵，也有檢驗結果佐證，加上8月中以來面臨這一波BA.5疫情，可能導致先前才感染過BA.2的人又重複感染BA.5，因此經專家討論共識放寬條件。

指揮中心修訂新冠重複感染定義。(指揮中心提供)

指揮中心已於9月30日發文各地方政府衛生局轉轄區醫療院所，現行重複感染條件共有2種。羅一鈞說明，距前一次發病日或採檢日14天起至3個月內，如原慢性症狀惡化（原有的慢性症狀惡化、發燒、新的呼吸道症狀），經檢驗PCR檢驗陽性且Ct值<27或抗原/核酸快篩陽性，並經臨床醫師診斷通報；只要醫師勾選重複感染，就會自動研判確診，不再需要各區管中心研判，就可以立刻展開防疫措施和醫療處置，包括給藥等。

如果距離前一次發病日或採檢日達3個月以上，羅一鈞說明，過去的條件是PCR陽性（Ct值小於30）或快篩陽性，但第一線人員反映，通報時可能沒辦法這麼快取得Ct值，因此經專家討論取消該條件，只要PCR陽性都視為新確診個案，但如果醫師評估屬於舊案或偽陽性，可依程序排除確診。

新冠重複感染處理原則。(指揮中心提供)

國內迄今共有3萬110例通報重複感染病例，其中2.1％個案、共635例，兩次發病間隔小於30天；這些個案過去不符合重複感染通報條件，但經由醫師通報並提供資料後列為重複感染。

羅一鈞表示，目前全球各國陸續放寬重複感染定義，大概都是以1個月為準，應該只有台灣放寬到14天以上，相對較寬；希望讓網子灑得更廣一點，讓有呼吸道症狀的民眾在就醫時更能夠被醫師確診並給予處置，對於防疫可能會有更好的幫助。