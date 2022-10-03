莫德納次世代疫苗第2階段今開打，接種對象擴及50至64歲成人、醫事人員、航空機組員或船員、社福機構人員等7類人，接種者需與上一劑間隔3個月以上，可當作新冠疫苗追加劑使用，符合資格民眾可向各縣市新冠疫苗接種合約醫療院所預約即可施打，《中時新聞網》也整理相關問題供民眾參考。

●誰可以接種莫德納次世代疫苗？

第一階段已開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種，今日開放第2階段對象，包含50至64歲成人、醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

●打次世代疫苗要間隔多久？

與最後一劑基礎劑/基礎追加劑或前一劑追加劑間隔至少3個月（84天），若曾經確診，則在確診日後的3個月再施打。

●次世代疫苗可以當成第幾劑接種？

可當成追加劑（第3、4、5劑）使用。

次世代疫苗第2階段今天開打。（指揮中心提供）

●次世代疫苗怎麼預約？

至各縣市公布的新冠肺炎疫苗接種合約醫療院所預約，相關醫療院所可上COVID-19疫苗接種院所專區查詢。

●打次世代疫苗要帶什麼？

攜帶健保卡、疫苗接種紀錄卡至診所或醫院即可，18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者要接種，還要攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明（3擇1）及機票，供接種單位核對身分。

●打了次世代疫苗後還能打流感疫苗嗎？

福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，流感與新冠疫苗可同時接種於不同手臂。