日本昨（26）日宣布，10月11日起開放國外觀光客自由行及入境免簽證等措施，未來也將考慮承認大陸開發的科興疫苗，讓接種人可免做PCR入境，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰直言，科興因為有做三期臨床試驗，但高端只有做到二期，理所當然科興疫苗可以被認可，高端一直用一、二期報告說自己抗體有多好都沒用。

蘇一峰今（27）日於個人臉書指出，日本有意開放大陸科興疫苗可免採檢入境，但台灣高端卻不行，這就是有沒有做三期臨床試驗報告的差異。蘇一峰說，第三期臨床試驗報告是全世界的共識，他認為高端拿不出三期報告，卻一直用一、二期報告對外界說，打完疫苗抗體有多好都沒有用。

蘇一峰表示，高端其實已經錯過做三期的最佳時間了，以目前流行的變異株來說，做三期的數字鐵定很難看，做或不做都不對。

消息一出，網友紛紛留言，「對不起科興，你不是笑話了！笑話只剩『低端』」、「高端就是被炒作的政治疫苗」、「高端裡面加了滿滿的台灣價值」、「高端不是疫苗，高端是台灣民主的神仙水」、「高端又被打臉囉」。

目前日本承認的疫苗品牌有六款，包括輝瑞／BNT、莫德納、AZ、嬌生、Novavax及Covaxin。但日方昨已鬆口，表示未來也考慮承認大陸開發的疫苗。