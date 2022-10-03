美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）受訪表示，他不認為中國會立即進犯台灣，但中國正試圖在台灣周邊進行軍事活動以建立一種「新常態」。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8月初訪問台灣，此舉激怒中國當局，隨後中國在台灣周邊進行大規模軍事演習。相關軍事活動仍持續進行，儘管規模已經小得多。

奧斯汀接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問指出：「我沒看到有迫在眉睫的入侵。」

他還說：「我們確實看到中國正建立我們所說的一種新常態。相關活動增加，我們看到他們的飛機多次飛越台灣海峽中線。數量隨著時間推移而增加。我們在台灣周邊看到更多他們的海面船艦及海域相關活動。」

路透社報導，美國和盟邦對於中國軍演的因應是持續派出船艦在台灣周邊航行。9月20日，美國海軍一艘軍艦及加拿大一艘巡防艦例行性通過台灣海峽。

奧斯汀在9月30日錄製、今天播出的CNN節目「札卡利亞GPS」（Fareed Zakaria GPS）訪問中說道，美國會繼續跟盟邦及夥伴合作，「以確保我們維繫自由且開放的印太地區」。

奧斯汀還提到，美國正努力重新開啟跟中國的軍事溝通管道，這對美中兩國都至關重要。

為了報復裴洛西訪問台灣，中國當局8月中止了跟美國的多項領域合作，包括高階軍事指揮官之間的對話。

奧斯汀表示，他已經跟中國國防部部長魏鳳和通電話及親自會面進行溝通，魏鳳和同意公開溝通很重要。（譯者：陳彥鈞）1111003