文華東方酒店「巧克力可頌」80元。（德麥提供）

八月堂京站店於6日開始，限時4天推可頌買三送一活動。（八月堂提供）

健康飲食風潮狂襲，台灣烘焙原料進口商德麥食品就串聯五星飯店、烘焙名店以法國頂級的天然奶油製作可頌，標榜比人造奶油更健康，為3日舉行的發佈會點綴濃郁香氣。由於奶油價格持續上揚，業者、消費者最關心的漲價議題不免被關注。

文華東方酒店、安德尼斯烘焙坊等均使用法國品牌「萊思克」AOP發酵奶油打造可頌，前者以雙折包裹油層方式製作，外表酥脆、內裡濕潤；後者同樣順應台灣人偏好日式口感，鬆軟內餡搭清香奶味更討喜。德麥品牌事業部副總經理呂榮轉指出，雖奶油成本不斷上漲，進口價起碼上升15％，不過萊思克號稱奶油屆賓士等級，加上以放緩調幅、折扣方式安撫業者，因此「交易客數仍增長5-6％，品質還是關鍵。」

同樣以可頌打響名號的八月堂，則運用「愛樂薇」天然奶油烘焙，以摺層手法達到外層酥脆，內層鬆軟細緻，台灣銷售量累積至今可堆4131座101大樓。八月堂董事長劉佳雯曾說，奶油成本已攀升破3成，今年5月將全品項調漲8％，但也直言「今年不會再漲。」另品牌京站門市也延續大坪林概念店的新日式摩登風格，將於6日曝光新店裝並推出逾20多種口味可頌，開幕首4日享可頌買三送一。