日本下個月開放外國觀光客自由行，但入境認證的6款疫苗不包含高端，施打高端的民眾必須自費3500元做PCR才可入境，一名網友表示，身邊一群打高端的朋友，事後才知道出國可能會受阻，但現在後悔也來不及，他問「沒有人同情打高端的人嗎？」疑問引發網友熱議，其中有網友整理打高端族群的3反應，包括打別牌疫苗也會確診、現在去日本只能買到貴的機票、自費PCR才3500元。

原PO近日於PTT八卦板指出，假如日本一直不承認高端疫苗，等於打高端的人想要去日本玩，每次出發前都要自費3500元做PCR。原PO表示，自己身邊有幾位打高端、非塔綠班的朋友，當初看高端與其他疫苗相比副作用較低，才會選擇施打高端。

原PO說，事後這群朋友才知道打高端出國可能受阻，但後悔也來不及了，令他忍不住感嘆，「真的沒人同情打高端的人嗎？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「同情啊！相信政府還被搞」、「有總比沒以好啊！而且高端疫苗大多沒副作用」、「我打高端啦！我覺得沒這麼嚴重，人生不是只有出國好嗎？」、「同情啊！就有些工作非打不可又沒得選，不是每個打高端的都是挺綠的，多點同理心」。

也有網友回文嘲諷打高端的族群，統整打高端族群的3種反應，包括打別牌疫苗也會確診、現在去日本只能買到貴的機票、自費PCR才3500元，小錢你付不起？該名網友說，多數打高端的人完全不敢正視自己被政府騙的事實，還在繼續自我催眠。