九月下旬兩則民進黨政府官員匿名受訪的報導，透露令人不安的消息。

首先，九月二十二日中央社英語新聞報導，台灣政府資深官員透露，台灣政策法今年不會通過。以美國國會程序之複雜，加上十一月期中選舉前國會休會，一個月內要完成立法的確不容易。該匿名官員表示，今年四月美國參議院外委會主席梅德南茲(Robert Menendez)來訪時，台灣政府首次與梅德南茲討論台灣政策法。在法案提出前，台灣政府即了解台灣政策法無法過關，只是梅德南茲仍希望表達對台灣的支持，遂有法案於六月提出之舉。

其實，拜登政府早已公開表達對台灣政策法的不同意見，這本是行政立法部門的相互角力，和我國政府沒有必然關係。然而，中央社報導這位匿名官員的說法，除表達對台灣政策法的未來前景難有期待，卻也透露台灣政府對台灣政策法的立法過程有相當程度參與。因此，這則新聞露出顯然是為日後結果預留餘地，倘使台灣政策法果真胎死腹中，也已展現國會對台支持，不致招致外交失利的指責。

其次，九月二十三日路透社報導，台灣政府資深安全官員透露，中共當局明年可能會進行更大規模的演習，若中共當局採取奪取外島或封鎖台灣的行動，會被認為是戰爭行為。該官員認為，這種行為（奪取外島或封鎖台灣）是要強迫台灣投降或和中國大陸展開談判，但台灣絕對不會投降和談判。該官員同時呼籲歐洲和日本應該向北京展現攻擊台灣的行動一定會受到相應的回擊，大家應該共同建立一道嚇阻的力量。

類似的呼籲，早見於外交部長吳釗燮日前呼籲各國支持台灣參與聯合國的投書，以及駐美代表蕭美琴號召數國立法部門制裁大陸的行動。然而，作為安全事務的資深官員，面臨中共可能採取的軍事行動，本該展現國軍防衛台灣的決心，但在訪問中只呼籲各國對北京採取強硬態度，完全不談我政府面對戰爭行為的因應方案，不但會傷害國人對國軍的信心，如此缺乏自信的態度，恐怕更會讓友好國家不願意挺身相助。

尤其難以置信之處，則是該資深安全官員說我政府絕不接受談判。這是否表示民進黨政府已關閉任何對話溝通的機會呢？近來對台灣友好的國家，接連呼籲兩岸以和平方式解決分歧，通過對話溝通進而談判，不正是和平解決分歧最直接的方式嗎？那麼，民進黨政府的資深官員向國際表達我們絕不談判，又是要傳遞什麼訊號呢？這個發言究竟來自國安會還是國防部？到底是誰授權該官員如此對外表示呢？

綜合這兩則新聞來看，感覺民進黨政府真的慌了。在中共軍事壓力空前升高之下，一向以抗中自詡的民進黨不僅拿不出抗中的辦法，無法把解放軍拒於海峽中線之外，原本或許還希望兩岸緊張可以換取台灣國際地位提升，但這恐怕也將隨著台灣政策法觸礁而落空。更有甚者，則是拜登政府在台海危機未除之際積極推動中美元首會晤，一股被忽略和被邊緣化的恐懼油然而生。於是乎，不但要先打預防針，為台灣政策法的前景釋放安慰劑，還要不斷要求各國牢記中共威脅，不可輕易妥協。

「身心清淨方為道，退後原來是向前」。民進黨政府與其坐待外國聲援，又擔憂被美中交往邊緣化，不如放下用抗中以勝選的執念，回頭向在野黨尋求合作，共同建立兩岸政策的跨黨派共識。借助在野黨過去和北京對話互動的經驗，找到和北京對話的方法，用堅實的國防和勇敢的對話，化被動為主動，扭轉兩岸兵凶戰危的險境。（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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