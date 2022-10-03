行政院積極鬆綁疫情管制，決自13日起對國際觀光客入境採「0+7」新政，但排除大陸觀光客。不但金馬居民急切期盼的小三通依舊停留在「評估中」，最容易操作的台港澳交流也限縮在商務和探親事由，引起旅遊業者不滿。兩岸關係緊密，民間交流不能斷，民進黨政府「卡」疫後兩岸解封，令人百思不得其解。

限縮台港澳交流不合理

進入秋冬季節，新變種病毒可能重燃疫情，許多國不排除再次收緊防疫措施。大陸至今未放鬆「7+3」嚴格管制，台灣實施「0+7」後仍對入境旅客進行總量管制，都出於避險的考慮。不過兩岸仍在延續各自既有入境檢疫措施前提下，先行試水小三通重啟，應是風險最小、可操作性最強的選擇，福建去年就曾研議金馬兩地居民經小三通赴福建免隔離的方案，恢復小三通既有民意基礎，也不存在技術障礙。

但為何仍如此之難？說到底還是政治。以國台辦與陸委會最近一次因小三通問題互嗆為例：國台辦發言人朱鳳蓮喊話民進黨政府，希望多做有利於兩岸交流合作的事，而不是千方百計阻撓限制，搞政治操作。陸委會副主委邱垂正很快回應說，我方CIQS（海關、證照查驗、檢疫及安檢相關設施）人員都已準備好了，「你們人在哪裡？」政治心魔不除，小三通重啟和台港澳交流恢復如鏡花水月。

蔡政府的「政治心魔」在於希望透過小三通復航，達到與大陸「無政治前提」協商的結果。無論是邱太三拋出兩岸防疫信賴問題，還是邱垂正直接點出雙方「CIQS」需要對接，意思就是小三通「先談才有、不談沒有」，否則蔡政府在政治上就「輸了」。反過來，這也是陸方的「政治心魔」所在：如果輕率接球，在民進黨政府否認九二共識情形下，就小三通展開技術溝通，豈不是「政治底線」被突破了？兩岸一些迫切需要解決的問題，就卡在這裡動彈不得。這也是兩岸農漁產檢疫、陸客和陸生來台等亟待解決問題仍懸而未解的根源。

台港澳恢復疫情前的正常交流更不存在任何技術問題，尤其對已實行「0+3」入境免隔離的香港而言，但陸委會就是不肯恢復港人來台觀光，讓許多期待來台已久的港人大失所望。這幾年民進黨政府不是很想爭取港人的好感嗎？怎麼這時反而徒增港人對台灣的負面觀感？難道陸委會害怕台港恢復正常交流後，台灣民眾發覺原來《香港國安法》生效2年後的香港，並未陷入綠營渲染的紅色恐怖，還是台港互撤代表處後，陸委會找不到台階可以下，因而不願放開台港交流？

以人道主義恢復小三通

看到問題的本質，就知道原來這一切都歸結在政治。無論是兩岸關係還是台港關係，回顧過去70多年兩岸關係史，永遠都是「先有交流，後有政治」，民進黨政府把政治放在交流前，就是站在人道的對立面。如果說兩岸官方協商需要政治前提作為信任基礎（所謂「無前提」其實也是一種前提），兩岸民間交流是人道與人性的問題，哪裡需要政治前提？陸委會把「無前提兩岸協商」的政治考量放在首位，看似是蔡政府「不輸」的最穩選擇，實質是置兩岸和港澳強烈民意訴求於不顧，鬆綁兩岸民間交流是台灣主流民意，蔡政府不但將在政治上失分，更是一種赤裸裸的歧視。

「在地人的事情交給在地人解決」是破解當前政治困局的解方，廈門市政府日前禁飛無人機，主動剪斷觸發兩岸「灰色地帶戰爭」爭議的引信，這是台海緊張情勢下，地方政府「去政治」的智慧。復航小三通若需要前期海關、防疫等公權力溝通協調，在北京與台北政治分歧一時難解情形下，應以務實精神和政治智慧，各自授權金門與廈門、馬祖與福州以「地方對地方」的形式處理，以便盡快復航。至於恢復台港觀光，兩地航空、觀光業者早已摩拳擦掌，只等陸委會一聲令下，再簡單不過。