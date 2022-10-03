啟思民本基金會今舉辦「10月份民本調查－台灣政策法案與美中台關係」發布記者會，針對美國總統拜登多次表達中共武力犯台美軍會出面捍衛，但事後國務院重申「一中政策」，民調顯示，有48.2％相信美國會派兵參戰、45.6％持保守看法，台灣民眾看法兩極。國民黨立委江啟臣強調，多數國人期待的是台灣在國際外交上希望有更大的自主空間，避免捲入兩強對抗而未蒙其利、先受其害。

民調結果顯示，民眾對於蔡英文總統在國際外交上的表現看法兩極，有48.5％的民眾表示滿意，但也有49.4％的民眾表示不滿意；有36.0％民眾認為民進黨執政下，台灣的國際空間增加，也有41.7％的民眾認為，台灣的國際空間反而減少。

拜登總統前後四次，公開表達「若中國大陸進犯台灣，美軍會出面捍衛」，但事後美國國務院又重申，美國「一中政策」並沒有改變。對此，有48.2％的民眾相信一旦兩岸發生軍事衝突，美國會派兵參戰，但是也有45.6％的民眾持保守的看法。

江啟臣指出，這次民調是在8月軍演後的兩個月，國人不分藍綠對中共各種文攻武嚇、機艦擾台、大規模軍演封鎖台灣，以及試射導彈穿越台灣上空，讓國人不分藍綠產生惡感，但即使如此，對於在美中對抗情形下的並沒有完全一味的親美或選邊站，顯見多數國人期待的是台灣在國際外交上希望有更大的自主空間，避免捲入兩強對抗而未蒙其利、先受其害。

江啟臣認為，各界認為兩岸關係沒有好轉甚至有戰爭風險，但也都認為不能只依賴美國，即便拜登一再對外公開表示會出兵協防台灣，國人對於美國是否出兵也沒有完全的信心，相信會出兵有48.2％，不相信也有45.6％，民眾同時認為會讓台灣喪失國防自主性，甚至增加台灣的風險，民進黨單純的「倚美抗中」恐怕無法取信於國人，也不足以保台。

執行長黃子哲強調，蔡政府一再強化台美關係友好的大內宣，但台美友好必須要能搭配政策的具體落實，才能獲得台灣人民更大的好感。美國對台承諾目前仍是說得多、達成得少，因此讓台灣人民感到失望，台灣人民的期待是承諾能夠獲得具體行為與成果，感到更安全，更受到美國與國際的支持。