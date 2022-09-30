【LIVE直播】國境解封後指揮中心退場？ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情連5天升溫，相較上周五，今共上升8.8％，新增4萬3280例，另增225例境外移入、50例死亡。國內今新增1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，為1例2歲女童，目前生命徵象穩定，近期可出院。

疫情監測組組長周志浩表示，國內疫情仍處於高峰期，還沒有下降，民眾的健康防護措施如打疫苗、戴口罩等仍然不可拋掉。今日本土個案以新北單日新增8840例居多，其次依序為台中5789例、台北4672例、桃園4570例、高雄3986、台南2807例等；

境外移入個案則分別自越南（17例），美國(9例)，加拿大及泰國（各4例），菲律賓、韓國、日本、馬來西亞、新加坡及印尼(各3例)，奧地利、柬埔寨、法國、馬爾地夫及德國（各1例）入境，另168例感染國家調查中。入境日期介於今年8月30日至9月29日。

中重症個案方面，今共新增149例，其中中症98例、重症51例，包括1例MIS-C2歲女童。醫療應變組副組長羅一鈞說，女童曾接種1劑疫苗、無慢性病，8月10日確診，9月22日起出現發燒、腹痛、腹瀉、嘔吐，9月26日至急診，檢查有草莓舌、發炎指數升高，因懷疑MIS-C而住院，目前生命徵象穩定，仍在一般病房治療中，預計近期可出院。

目前兒童重症共累計234例，其中193例未接種疫苗，佔82％。MIS-C則累計151例，其中94例5歲以下，佔62％，另有120例未接種疫苗，佔79.4％。

與此同時，國內今新增50例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中46例具慢性病史、34例未接種3劑以上疫苗。截至目前，國內共累計646萬1400例確診、1萬1053例死亡，致死率維持在0.16％。