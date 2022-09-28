本土疫情連續3天升溫，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增4萬8421例新冠肺炎確診病例，境外移入192例。新增確診數較上周三增幅為3.7%。死亡新增38例，其中一名30多歲男子，沒有慢性病，快篩陽性沒有通報，5天後在家死亡。

本土今天新增4萬8421例，從周一開始，單日確診數連續三天上升，也較上周同期增加3.7％。各縣市分佈，新北市今天突破萬例，新增10203例、台中6238例、台北市5437例、桃園5470例、高雄4380、台南2947例。

指揮中心說明，今日新增192例境外移入個案中，為113例男性、79例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(11例)，荷蘭(4例)，新加坡(3例)，奧地利、美國、英國、菲律賓及泰國(各2例)，德國、印度、中國、瑞士、柬埔寨、印尼、日本、緬甸及馬來西亞(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月27日。