日前台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清與台南市長候選人許忠信等人，宣布發起「台灣二次民主運動連線」，直言民進黨創黨多年以來，台灣社會問題加劇，貧富懸殊，青年躺平；執政黨任用貪腐，打壓黨內民主，控制媒體，破壞民主、自由、人權、法治，毫不掩飾執政的傲慢與墮落，期待民進黨內造無望，訴諸人民應再行政黨輪替「拒絕沉淪、再造台灣」。

再有《中國時報》發表社論《人民自救 台灣需要新黨外運動》，痛陳台灣徒有定期選舉投票的民主制度空殼，執政黨橫行獨裁罔顧民意，放養網軍打擊異己，高舉反中遂行霸凌。更甚者，企圖杜絕言路進行反民主式的強行媒體控制，中天說關就關已見開端，無異於今後台灣媒體與人民都應自我審查，以符合執政黨規範的意識形態框架牢籠，「新黨外運動」的推動已是刻不容緩。

今日台灣社會，有如二戰前德國，人民逐漸對於政黨機械式的選舉投票操控感到厭倦，政治冷漠的新常態已反映在年底投票的空前冷清上。但當人民逐漸放棄對民主理想與價值的追求與守護，卻是希特勒之流的野心政客粉墨登場的時刻，各種包裹著狹隘民族主義等意識形態口號不斷喊出，再假立法手段強制人民遵守執政黨的政治信仰，目的是掩蓋執政黨各種違法亂政的道德真空，讓野心政客打著民主盜竊國家名器，最終卻迎來國破家亡的戰爭災難。很難說歷史不會再重演，只不過主角從德國變成台灣。

「台灣二次民主運動連線」與「新黨外運動」的接踵發表，並不是出自在野的私利或是人民的無病呻吟，而是有志之士意識到台灣在民進黨惡政統治下，民主已是病入膏肓，再不起身埋葬暴政，推動一場轟轟烈烈「綠色革命」，則難保台灣不會變成二戰德國。

台灣曾歷經兩次反國民黨運動，兩次都由黨外與民進黨主導，第一次是反威權，第二次則聲稱守護民主。而唯一一次反民進黨運動，主軸則是「反貪腐」。如今點燃第二次反民進黨運動的火苗之時不遠，諷刺的是，「反威權式民主」、「守護民主」、「反貪腐」等三次反對運動的推翻對象，卻可能在第二次反民進黨運動中一併爆發，恐怕會讓民進黨始料未及。

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