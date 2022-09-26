中央流行疫情指揮中心今天公布2萬8513例本土病例，另新增272例境外移入、56例死亡個案，累計今年前9個月已有10030人染疫死亡。另外中重症增加122例，其中有67例為中症、55例重症，新增確診數較上周一同期增加約1％。

指揮中心表示，今新增的確診個案以新北市5651例最多，其次依序為台中市3656、台北市3248、桃園市3153、高雄市2507、台南市1709。

指揮中心指出，今日新增56例本土病例死亡個案，為33例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、53例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月6日至9月23日，死亡日期介於9月16日至9月23日。

指揮中心指出，今新增的死亡個案，包含一名7個月大女嬰，有慢性神經系統及代謝性疾病，長期臥床，沒有接種疫苗，9月18日發燒一天呼吸喘至急診，快篩PCR陽確診，當下入住加護病房，插管使用呼吸器，瑞德西韋、抗生素，住院期間併發上消化道出血及敗血性休克，於9月21日死亡，死因為新冠肺炎併急性呼吸窘迫症後群、敗血性休克。

中重症個案方面，今天也新增一例5歲男童確診MIS-C，本身無慢性病，沒接種疫苗，8月15日確診，9月12陸續發燒紅眼，左頸淋巴結腫全身痠痛，9月18日入院診斷疑似MIS-C，9月19日住院，心臟超音波顯示官狀動脈輕微擴大，使用免疫球蛋白等藥物治療後狀況好轉，9月23出院。

截至目前，兒童中重症累計229例，當中死亡累計34例，包括腦炎12、肺炎8、家中死亡8、敗血2、共併2、哮吼1、心肌炎1。

指揮中心說明，今日新增272例境外移入個案中，為155例男性、117例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼及越南(各7例)，韓國(4例)，英國及土耳其(各2例)，法國、中國、菲律賓、香港、德國、柬埔寨、美國、西班牙、愛爾蘭及日本(各1例)，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月25日。