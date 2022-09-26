中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增128例本土BA.5個案，31例本土BA.2 ，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增128例BA.5，有比較特別是出現國內首例BA.5兒童腦炎個案。

指揮中心今天公布國內BA.5變異株的監測情形，在上周的160例檢體中，發現有128例為BA.5變異株，顯示BA.5在國內已達8成的覆蓋率，成為台灣當前的主流變異株，且不僅在北部，全國各地分布都介在6成6至8成5之間。

羅一鈞說，上周也有一名兒童腦炎個案，確定是感染BA.5變異株，該案是8月31日公布過的兩歲男童，當時8月27日有發燒、腹瀉，隔天8月28日高燒到40.6度，持續性的全身抽搐30分鐘，在急診檢查顯示頭部有水腫，懷疑是腦炎，給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥治療，後續9月14日經醫療團隊治療出院，出院再定序，確認是BA.5，是國內首例BA.5兒童腦炎個案。

指揮中心統計，自今年8月中旬起共累計4例BA.5兒童腦炎，其中有2例死亡、2例康復，都沒打過疫苗，呼籲家長盡速讓未接種疫苗的孩子接種疫苗。

指揮中心指出，今日新增之128例BA.5本土個案，占上週所有已定序之159例的80.5%，為53名男性、75名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部70例、中部32例、南部20例、東部6例，確診日介於今年8月28日至9月16日。

以及新增134例境外移入Omicron亞型變異株個案，其中3例BA.4、112例BA.5、11例BA.2.75、8例BA.2。截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為915例、BA.4為91例、BA.2.75為27例、BA.2為991例；另累計558例BA.5、4例BA.4、2,482例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

指揮中心表示，針對國內境外移入之BA.4、BA.5及BA.2.75個案，為84例男性、50例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於今年8月26日至9月16日。其中檢出BA.4個案分別自越南、美國及澳大利亞(各1例)；BA.5個案分別自越南(33例)，美國(11例)，泰國(9例)，印尼(7例)，馬來西亞(6例)，韓國及柬埔寨(各4例)，緬甸、德國、加拿大、新加坡、菲律賓、義大利及日本(各3例)，香港、英國、法國、荷蘭及奧地利(各2例)，瑞士、西班牙、葡萄牙、澳大利亞、土耳其、匈牙利及瑞典(各1例)；BA.2.75個案分別自印度(4例)，泰國(2例)，新加坡(2例)，緬甸、印尼及加拿大(各1例)移入。

指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年9月21日資料指出，BA.5變異株現為全球主流株，占比為76.6%，另BA.4變異株占比約為7.5%，迄今至少121個國家通報BA.5變異株感染病例，已於歐美及亞太多國廣泛傳播，造成病例、住院及重症數增加；隨病毒持續演化，BA.5變異株分支(BA.5.X)型別及病例數持續增加，其中以BA.5.2、BA.5.2.1為多，需持續追蹤監測。依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。