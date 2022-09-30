新竹市30日新增1048例確診個案，今年以來累積13萬3374例，居家照護者為7078人，居家隔離為2148人。市府表示，竹市30日起開放Novavax疫苗供12至17歲青少年作為基礎劑及追加劑使用選擇，目前12至17歲青少年族群，已有莫德納、BNT及Novavax3種疫苗供選擇。

衛生局說明，12至17歲青少年Novavax若作為基礎劑（第1、2劑），需間隔4周以上才可施打；作為追加劑（第3劑），則需與第2劑間隔達12周（84天）以上。提醒民眾，Novavax疫苗基礎劑（第1、2劑）仍建議以同廠牌完成接種，請符合條件的青少年踴躍前往施打。

另，指揮中心預計於下周一（10月3日）起開放第2階段莫德納次世代疫苗供民眾接種，開放對象包括醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員，以及50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，鼓勵符合資格的民眾踴躍施打。