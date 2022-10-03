隨著即將到來的國境解封，故宮博物院院長吳密察今（3）日赴立法院教委會針對「故宮博物院應如何延攬國外觀光客」做專題報告，而對於疫情前2019年故宮外國觀光客人數有310萬人次，吳密察也坦言，現在「我們不應該期待是2019年的水準。」

面對國境解封，故宮提出包括結合旅展、開發文創商品、強化周邊設施、套票規劃、參加國際展覽等5方案，以延攬國外觀光客，席間有不少立委關切，享譽國際的故宮博物院，在疫情後要如何再次吸引國際觀光人潮，立委洪孟楷也追問，故宮有無針對疫情之後開放特別做預算規劃？吳密察坦言：「沒有特別為疫情之後開放編預算。」

吳密察說明，因為「編預算時不能預計什麼時候開放，而且是怎麼樣的開放，現在也在看第四季開放的是哪些國家。」吳密察指出，疫情前的故宮參觀者有百分之80是外來觀光客，而這百分之80又有一半是來自中國大陸，也就是說，2019年故宮的外國觀光客有310萬，大概有150萬是來自中國大陸。

洪孟楷再詢問吳密察，若以150萬人數為標準，包括歐美其他國家人士，預計多久可以恢復？吳密察表示，要看疫情狀況，「要回到原來的150萬人，還要一點時間，即使開了之後，也不能讓北院像以前一樣擠滿了人。」吳密察認為，「一天最高上限8000人已經很高了，我們不應該期待是2019年的水準。」

此外，也有立委關切，香港故宮已開幕，相較之下，台灣的故宮要如何吸引觀光客來台？對此，吳密察表示，台灣故宮比香港故宮有更大的優勢，「香港故宮沒有典藏品，主要是向北京故宮借展，我們的藏品還是有優勢。」吳密察表示，國外觀光客來台一定會有一個全面的行程，不會只參觀故宮，因此故宮參加國際旅展，向國際旅客做全面的介紹是必須做的事。