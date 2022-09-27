政府宣布10月13日入境改採0+7，等同防疫政策鬆綁。然此事卻好遇上國內年底地方選舉，日本政府未把國產高端被列入認可疫苗名單中，若要赴日者還得自費3500元做PCR，引發代表民進黨參選台北市長的陳時中，遭到其他候選人批評。對此陳時中只說，當時是事實情況和外館回報，但是各國有各國考慮，所以無法強迫人家。

那有多少國人受此無妄之災呢？根據衛福部疾管署官網資料，到民國111年8月11日前，有278萬2281劑高端疫苗施打，粗估就算重複者至少有200萬人。再往前看，在3月還是衛福部長的陳時中，對外坦言購入高端疫苗中，約有279萬劑將到期，可能全數銷毀，價值約22億元，行政院長蘇貞昌面對此，也說這是不得已的事，這段期間我國還捐了15萬劑高端疫苗給非洲索馬利蘭，不知他們現在見到高端疫苗被日本政府否定，心有何感。若再把先前慈濟執行長所言，購買BNT疫苗時，遭到政府高官阻擋，政府又全力動員力捧高端疫苗，那當然會讓外界有所揣測。

那蔡政府帶頭施打高端疫苗，蘇貞昌在面對日本否定高端疫苗下，仍然鐵齒說此乃戰略物資，爭取國際認同。但台灣有事，就是日本有事的日本政府，現在告訴台灣人，要到日本旅遊打高端不認帳，不算數，那還算是爭取啥國際認同。而且當初指揮中心認可高端疫苗過程，便是外界爭議不斷，但仍是動用大把經費購入，那想必對其有信心，而且這應當是建立在科學和理性基礎上，這可能也是陳時中今日會說，當時用事實情況，去看待高端疫苗可能得到日本政府認可，結果整個指揮中心對高端疫苗滿滿信心，現在卻在自我宣佈國境全面鬆綁下，被日本打了一耳光，那那些200多萬打了高端疫苗的國人，像不像白老鼠呢！有沒有被騙的感覺呢！

疫苗的效力原本就是很科學的論斷，政府要在新冠肺炎大流行期間，建立起國家生技產業自主，這是產業發展本應有的重要部署，可惜蔡政府揠苗助長便是一種自斷該產業的不當介入，若其間又有利益挪移考量和上下其手，那這比日本政府今日否定高端疫苗，對生技產業殺傷力更大。一劑國產高端疫苗，讓國家整體防疫走入鬼打牆，打了疫苗者心中也茫然不知到底藥效如何，而此時指揮中心仍是開記者會，統計每日有成千上萬人感染，人民心想整個生活和家計又全都亂了，政府卻忙於選舉沒人負責，那打疫苗又和玩俄羅斯倫盤有何不同呢？！最後依舊是苦了人民，爽到政府！

（作者為文字工作者）